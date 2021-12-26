Ahmet Nur Çebi: "Bir futbolcumuza bile talip çıkmadı!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda futbol takımıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Bir futbolcumuza bile talip çıkmadı!'
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26 Aralık 2021 16:01
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Futbol takımındaki oyunculara talip çıkmadığını söyleyen Çebi, genç futbolcuları ise satmadıklarını belirtti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

"Geldiğimiz günden beri bir tane futbolcumuza talip çıkmaz mı ya? Bir tane futbolcumuza bir alıcı çıkmadı, satmadıklarımız hariç. Gençlerimiz var, onlarla yola devam edeceğiz. Taraftar da bize sabır gösterecek."


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