Ahmet Nur Çebi: 'Ben kalsam Büyükekşi'yi stada almam'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
TFF ile olan kavgalarını camianın kendisine çıkmadığı zaman kaybettiklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı. Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor." ifadelerini kullandı.
"PARMAK SALLAMA OLMADI"
Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallamadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, zaptedecek olsam kendime olanı zaptederim. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Ben bir Çebi'yim! Bunu yaptırmam." dedi.
Başkan olarak devam etseydi Mehmet Büyükekşi'yi stada almayacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Mehmet Büyükekşi'yi ben başkan kalsaydım tribüne almazdım. Ama bir gerçek var ki o stadyum bizim değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Ancak gelseydi ağırlamazdım." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:
"Ben orada maç izliyorum, yanınızda bakan var. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda ayağa kalktı gitti. Yöneticilerimiz benim talimatımla gitti, 'Yaptığınız yanlış' dedi giderken Büyükekşi'ye. Bunun parmak sallanma olarak gösterilerek beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürme olarak kullanılmasını kabul etmem."
TFF ile olan kavgalarını camianın kendisine çıkmadığı zaman kaybettiklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Deprem döneminde maçların oynanması ile ilgili soruyu TFF bu konuyu gündeme getiriyorsa, Beşiktaş'ın haklarına tecavüz ediyorsa benim de cevabımı vermem gerekir. Bizim rakiplerimiz de bunu sonuna kadar kullandı. Camianın bana sahip çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. TFF başkanı da 'daha kendi camiası sahip çıkmıyor' diye düşündü muhtemelen o gün. Biz o gün kaybettik TFF ile olan kavgamızı. Büyükekşi'nin tarz ve tavırları Beşiktaş'a karşı olumsuzdur. Bizim de bu hareketlerinden dolayı tavrımız var. Benim kadar TFF ile çekişme yaşamış bir başkan var mı ki taraftarlarımız bana 'masaya vur' diyor." ifadelerini kullandı.
"PARMAK SALLAMA OLMADI"
Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallamadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, zaptedecek olsam kendime olanı zaptederim. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Ben bir Çebi'yim! Bunu yaptırmam." dedi.
Başkan olarak devam etseydi Mehmet Büyükekşi'yi stada almayacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Mehmet Büyükekşi'yi ben başkan kalsaydım tribüne almazdım. Ama bir gerçek var ki o stadyum bizim değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait. Ancak gelseydi ağırlamazdım." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:
"Ben orada maç izliyorum, yanınızda bakan var. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir anda ayağa kalktı gitti. Yöneticilerimiz benim talimatımla gitti, 'Yaptığınız yanlış' dedi giderken Büyükekşi'ye. Bunun parmak sallanma olarak gösterilerek beni ve Beşiktaş'ı küçük düşürme olarak kullanılmasını kabul etmem."
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