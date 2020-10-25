Ahmet Çakar: "Fenerbahçe için galiba o sene, bu sene"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinin ardından sarı-lacivertlilerle ilgili olarak dikkat çeken bir oyum geldi.

Haber; Sporx.com
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe için galiba o sene, bu sene'
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25 Ekim 2020 23:33
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar görüşlerini dile getirdi.

Sarı-liacvertlilerin şampiyonluk için harika bir oyun ortaya koyduğunu belirten Ahmet Çakar "Fenerbahçe için galiba o sene, bu sene. Şampi... demek için erken ama Fenerbahçe'nin iyi oyunu var. 6 haftadır hakem falan filan da hiçbir şey yok" dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Ahmet Çakar "Kadroya bakıyorum, oyunculara bakıyorum ama zorlayacak rakip yok. Galatasaray'a bakıyorum, birbirlerini yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi hasretine de değinen Ahmet Çakar "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi oynadı? 12 yıl olmuş. Fenerbahçe'nin en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde doğanlar, şu anda orta okula gidiyor." açıklamasını yaptı.



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