Ahmed El Messaoudi Gaziantep'e geldi

Gaziantep Futbol Kulübü bir süredir görüşme halinde olduğu Groningen forması giyen Ahmed El Messaoudi'yi Gaziantep'e getirdi.



Gaziantep Güneş'in haberine göre: Kırmızı siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği futbolculardan olan Messaoudi ile Gaziantep'te görüşme yapıldı. Sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen ve dinlendikten sonra tesislere gidip Başkan Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Erol Bulut ile tanışan Messaoudi daha sonra tesisleri gezdi.



Messaoudi ile son görüşmelerin yapıldığı ve bir aksilik olmaması durumunda imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



