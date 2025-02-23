Aguilar: "Frankowski'nin gitmesi benim için iyi oldu"

Lens forması giyen Ruben Aguilar, Przemyslaw Frankowski'nin Galatasaray'a transferinin kendisi için iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aguilar: 'Frankowski'nin gitmesi benim için iyi oldu'
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23 Şubat 2025 14:55
Lens forması giyen Ruben Aguilar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Lens'ten Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmesiyle Fransız ekibinin kadrosundaki tek sağ bek konumunda yer alan 31 yaşındaki futbolcu, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Aguilar, "Bundan sonra kulübe sadık bir oyuncu olduğumu ve iyi performans göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağımı göstermek bana bağlı olacak." dedi.

Lens'te bu sezon 7 maçta süre bulan Ruben Aguilar, 1 asist yaptı.


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