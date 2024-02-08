Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı kondu

Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek kendi evindeki Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi ve Nijerya'nın rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı kondu
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08 Şubat 2024 00:57
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fildişi Sahili tek golle kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 65. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ile Gaziantepli Max Gradel'in kupa yolculuğu bu galibiyetle birlikte devam etti. Beşiktaş'ın sol beki Arthur Masuaku ise kulübüne geri dönecek.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen Fildişi, Nijerya'nın rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesi 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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