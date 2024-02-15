Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Galatasaray başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Adnan Polat'tan adaylık açıklaması
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15 Şubat 2024 12:42
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Galatasaray başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nden Sefer Levent'in haberine göre Polat, "Dursun Özbek, 2024'te emaneti teslim edeceğini belirterek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Sizin Galatasaray'a başkan adayı olmak gibi bir niyetiniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Adaylık düşünmediğini söyleyen Polat, "Ben Galatasaray'da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli. Yarım kalan işleri tamamlamalı." ifadelerini kullandı.
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