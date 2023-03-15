Adnan Januzaj: "Golümün bir önemi kalmadı"

Başakşehirli futbolcu Adnan Januzaj, Konferans Ligi'nde Gent'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adnan Januzaj: 'Golümün bir önemi kalmadı'
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15 Mart 2023 22:14
Başakşehirli futbolcu Adnan Januzaj, Konferans Ligi'nde Gent'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Adnan Januzaj yaptığı açıklamada, "Golümün hiçbir önemi kalmadı çünkü elendik. Turu geçmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Önümüzde lig maçları ve Galatasaray'a karşı oynayacağımız kupa maçı var. Bunlara odaklandık." ifadelerini kullandı.

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