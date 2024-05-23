Ademola Lookman: "Bu gece tarih yazdık"

Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman, Bayer Leverkusen maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ademola Lookman: 'Bu gece tarih yazdık'
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23 Mayıs 2024 00:50
UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden Atalanta'da yıldız oyuncu Ademola Lookman açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi finalinde hat-trick yapan ilk futbolu olan Lookman tarih yazdıklarını söyleyerek şu cümleleri kullandı:

"Hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Takım inanılmaz bir performans sergiledi. Başardık - harikaydı. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu gece tarih yazdık."

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