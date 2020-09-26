Adebayo: "B*k gibi oynadım!"

Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, dün gece NBA Doğu Konferansı finallerinin 5. maçında takımının Boston Celtics'e karşı aldığı 121-108'lik mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen üstlendi.



Karşılaşmayı 5/11 şut isabetiyle 13 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle tamamlayan Adebayo, maçtan sonra şunları söyledi:



"B*k gibi oynadım. Uzun lafın kısası bu. Bu maçın sorumluluğunu üstleniyorum. Takım arkadaşlarımın ya da koçlarımın değil, benim hatamdı. Sokmam gereken çok fazla şutu kaçırdım. Suç bende. Savunmanın bel kemiği olmam gerekirken, olamadım. Yeterince hızlı iletişim kurduğumu sanmıyorum. Sanki hep bir adım geride gibiydim. Daha iyi olmam lazım. Bu kadar. Bunun hiçbir mazereti yok. Hata bende. Korkunç oynadım ve bunun olmaması gerekir."



"SUÇ BAM'DE DEĞİL, HEPİMİZDE"



Jimmy Butler (17 sayı, 8 ribaund, 8 asist), Adebayo'nun ifadelerini kabul etmedi ve suçun tüm takımda olduğunu belirtti:



"Suç onda değil, hepimizde. Bizim için o kadar çok şey yapıyor ki bazen böyle hissedebiliyor ama suç kesinlikle onda değil. Bir bütün olarak bizde. Bunu hepimiz anlıyoruz, çünkü takımda kimse kazanmak için şimdiye dek oynadığımız şekilde oynamıyordu. Hiç kimse. Ve bunu söylediği için ona saygı duyuyorum ve onu çok seviyorum. Ama kendi başına kazanamaz, biz de orada onunla olmalıyız."



Butler, Pazar günkü 6. maçtan önce Adebayo ile konuşacağını ve genç takım arkadaşına biraz moral konuşması yapacağını söyledi:



"Yapacağım. Ama bence artık bu maça takılıp kalmaması gerektiğini biliyor. Bundan ders çıkaracağız, artık geçmişte kaldı. Onun Pazar günü kendisi gibi oynamasına ihtiyacımız var. Herkese aynı şekilde ihtiyacımız var. Maç kasedini izleyeceğiz ve bundan ders çıkaracağız. Neyin yanlış gittiğini bilmediğimizi söylemeyeceğim, ama oynamaya hazır olacağız. Bunu düzelteceğiz."



"BOSTON'A SAYGIMIZ BÜYÜK"



Heat koçu Erik Spoelstra, Adebayo'nun incinmiş olan kolunu bahane ettiği düşüncesini kabul etmedi:



"Öyle bir şey yoktu. Biz mazeret üretmeyiz. Boston ikinci yarıda bizden daha iyi oynadı. İlk yarıda biz daha iyiydik, ama onlar ikinci yarıda, bizim ilk yarıda olduğumuzun iki veya üç katı daha iyilerdi. Maç kırk sekiz dakika sürüyor ve bu uzun bir süre. Bu akşam oynadığımızdan çok daha uzun süre tutarlı bir şekilde oynamamız gerekiyor."



Spoelstra, Heat'in 3-1 öne geçmesi sonrası bir maç mağlup olduktan sonra, Utah Jazz ve LA Clippers'ın Denver Nuggets'a karşı aynı durumdayken kaybetmeleri durumundan ötürü, benzer bir senaryo konusunda endişesi olmadığını da ekledi:



"O serilerin bu maçla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Adamlarımız çok iyi biliyor ki, Boston'a büyük saygı duyuyoruz. Kolay olmasını beklemiyoruz. Hak ederek kazanmanız gerekiyor. Ve biz de bundan ders çıkararak, yarın işe başlayacağız ve bir sonraki maç için hazırlanmaya çalışacağız."



Adebayo'nun performansı ise şu şekildeydi:



