Adanaspor: ''Ligde kaldığımız için çok mutluyuz''

1. Lig'de kümede kalmayı başaran Adanaspor'da yardımcı antrenör Fuat Kınalı, Bandırmaspor maçı sonunda konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor: ''Ligde kaldığımız için çok mutluyuz''
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11 Mayıs 2024 20:18
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Adanaspor'da yardımcı antrenör Fuat Kınalı, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana'ya hayırlı olsun." dedi.

Kınalı, teknik direktör Kemal Kılıç'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönem geçirdiklerini belirten Kınalı, finali güzel yaptıklarını belirtti.

Kınalı, oyuncuların üstün gayreti olduğunu vurgulayarak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana'ya hayırlı olsun. 2-3 maçtır bizi destekleyen Adanaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onların da büyük emeği var. İnşallah Adanaspor'u daha iyi yerlere getirmek için iyi kadrolar oluşturup, devam edeceğiz." diye konuştu.

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