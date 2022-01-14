Adanaspor, iki futbolcuyu kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ile defans Ulaş Zengin'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, iki futbolcuyu kadrosuna kattı!
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14 Ocak 2022 23:37
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ile defans Ulaş Zengin'i transfer ettiğini açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ve Gaziantep FK'de forma giyen 24 yaşındaki Ulaş Zengin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

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