Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 17 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, geçen sezon Ankara Adliyespor'da forma giyen Mehmet Kaan Türkmen'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Kaan Türkmen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, geçen sezon Ankara Adliyespor'da forma giyen Mehmet Kaan Türkmen'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Kaan Türkmen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın