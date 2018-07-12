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Adana Demirspor'a genç golcü

Adana Demirspor, 17 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen'i renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor'a genç golcü
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12 Temmuz 2018 13:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 17 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, geçen sezon Ankara Adliyespor'da forma giyen Mehmet Kaan Türkmen'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Kaan Türkmen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.

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