Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.
Oynadığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alabilen mavi-lacivertliler, çeşitli gerekçelerle verilen 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana düştüğü ligde 19. ve son sıradan kurtulamadı.
Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.
- Sezona takviye yapamadan başladı
Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramadı. Sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-lacivertli ekip, lige takviyesiz başladı.
Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis dönemi sona erdi.
Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta da kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi. Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Adana Demirspor, Dalcı'nın ardından Manchester City'nin altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta da 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
- FIFA ve TFF'den 12 puan silme cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekilen Akdeniz ekibine, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 3 puan silme cezası verildi.
FIFA Disiplin Komitesinin de 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uygulamasıyla ligde zor günler geçiren Adana ekibinin puan silme cezası 12'ye yükseldi.
- Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etmişti
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunu 55 puanla 9. sırada tamamlamıştı.
Süper Lig'in 2022-2023 dönemini 69 puanla 4. sırada bitiren Adana ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele ettiği geçen sezonu ise 44 puanla 12. sırada sonlandırmıştı.
Mavi-lacivertli takım, geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Adana ekibi, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde çıktığı 6 eleme maçında 12 gol atmış, 8 gol yemişti.
Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü
26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, 4 sezonluk macerasının ardından küme düştü.
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.
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