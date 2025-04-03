Adana Demirspor'un konuğu Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor, cuma günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor'un konuğu Kayserispor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 10:26
Son güncelleme 03 Nisan 2025 11:03
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada ligde - 2 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 30 puanla 17. basamaktaki Kayserispor mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısında iki ekibin Kayseri'de oynadığı maç, golsüz berabere tamamlandı.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery