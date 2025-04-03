Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada ligde - 2 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 30 puanla 17. basamaktaki Kayserispor mücadele edecek.
Sezonun ilk yarısında iki ekibin Kayseri'de oynadığı maç, golsüz berabere tamamlandı.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada ligde - 2 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 30 puanla 17. basamaktaki Kayserispor mücadele edecek.
Sezonun ilk yarısında iki ekibin Kayseri'de oynadığı maç, golsüz berabere tamamlandı.