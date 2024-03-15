Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırlayacak
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15 Mart 2024 13:35
Son güncelleme 15 Mart 2024 13:36
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 8 galibiyet ve 12 beraberlik sonucunda topladığı 36 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 38 puanla 9. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mario Balotelli, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

 

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