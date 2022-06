Adana Demirspor, İrfan Can Eğribayat'ı istiyor!

Süper Lig'den küme düşen Göztepe'de İrfan Can Eğribayat'ın talipleri artıyor.



Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, kadro planlamasında düşünülmeyen 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig'den birkaç kulüp nabız yoklamıştı.



Genç file bekçisi için son olarak Adana Demirspor, İzmir temsilcisinin kapısını çaldı. Mavilacivertlilerin, Göztepe'ye 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklifte bulunduğu, İrfan Can'a da 3 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.



İrfan Can Eğribayat'ın teklifi sıcak karşıladığı ve anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Pürüz çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.





