Adana Demirspor'dan Volkan Şen sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ara transfer döneminin son saatlerinde dikkat çeken bir hamle yaptı ve Volkan Şen'in lisansını çıkardı.



Sezon başında Adana Demirspor'la sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalamayan Volkan Şen'in lisansı transferin son anlarında çıkarıldı ve TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a kiralandı.



26 kez A Milli Takım forması giyen 34 yaşındaki Volkan Şen, kariyerinde 1. Lig'de toplam 42 maçta 10 gol 15 asist üretmişti.





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