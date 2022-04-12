Adana Demirspor'dan transferde Burak Yılmaz sürprizi

Bu sezona damga vuran, gelecek sezon için ise şimdiden kolları sıvayan Adana Demirspor, transferde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Mavi-Lacivertliler, Lille'de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ı istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'dan transferde Burak Yılmaz sürprizi
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12 Nisan 2022 12:35
Vincenzo Montella yönetiminde topladığı 52 puanla Süper Lig'e damgasını vuran Adana Demirspor'da gelecek sezon planlaması da şimdiden başladı.

Mavi-Lacivertliler'in gündeminde ise yine ses getirecek isimler var. Şimşekler, Lille'de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ı takıma kazandırmak istiyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor'da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti.

Gelecek yıl daha güçlü bir kadroyla yola devam etmek isteyen Güney ekibi, Burak'a 2 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş da istiyor

Burak Yılmaz'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor. Deneyimli forvet şimdilik geleceğiyle ilgili karar vermiş değil. Burak sezon sonrası yapacağı tatilin ardından kariyeriyle ilgili karar verecek.

 

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