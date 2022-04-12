Vincenzo Montella yönetiminde topladığı 52 puanla Süper Lig'e damgasını vuran Adana Demirspor'da gelecek sezon planlaması da şimdiden başladı.



Mavi-Lacivertliler'in gündeminde ise yine ses getirecek isimler var. Şimşekler, Lille'de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ı takıma kazandırmak istiyor.



37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor'da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti.



Gelecek yıl daha güçlü bir kadroyla yola devam etmek isteyen Güney ekibi, Burak'a 2 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.



Beşiktaş da istiyor



Burak Yılmaz'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor. Deneyimli forvet şimdilik geleceğiyle ilgili karar vermiş değil. Burak sezon sonrası yapacağı tatilin ardından kariyeriyle ilgili karar verecek.









İLGİLİ VİDEO