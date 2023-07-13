Adana Demirspor'dan flaş hamle: Nani

Adana Demirspor, Luis Nani ile anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'dan flaş hamle: Nani
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 12:32
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 15:04
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde yine önemli bir adım atmaya hazırlanıyor; Luis Nani!

Daha önce kadrosuna Mario Balotelli gibi bir yıldızı katan Akdeniz ekibinin hedefinde bu kez Luis Nani yer alıyor.

İMZA İÇİN GELİYOR

Adana Demirspor, Nani ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Portekizli yıldız, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

LUIS NANI KİMDİR?

36 yaşındaki Luis Nani, Türkiye'de daha önce bir sezon Fenerbahçe forması da giymişti.

Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlanda, Venezia gibi takımlarda oynayan Portekizli futbolcu son olarak Melbourne forması giymişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery