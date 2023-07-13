Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde yine önemli bir adım atmaya hazırlanıyor; Luis Nani!



Daha önce kadrosuna Mario Balotelli gibi bir yıldızı katan Akdeniz ekibinin hedefinde bu kez Luis Nani yer alıyor.



İMZA İÇİN GELİYOR



Adana Demirspor, Nani ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Portekizli yıldız, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.



LUIS NANI KİMDİR?



36 yaşındaki Luis Nani, Türkiye'de daha önce bir sezon Fenerbahçe forması da giymişti.



Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlanda, Venezia gibi takımlarda oynayan Portekizli futbolcu son olarak Melbourne forması giymişti.



