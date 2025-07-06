Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.