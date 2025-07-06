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Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Koray Palaz ile anlaştı.

calendar 06 Temmuz 2025 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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