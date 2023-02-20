Adana Demirspor'da iki ayrılık kararı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda iki ismi takımadan göndermeye karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor'da iki ayrılık kararı!
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20 Şubat 2023 10:54
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Adana Demirspor, Mert Çetin, Furkan Soyalp, Cherif Nidaye ve Morel transferlerinden sonra takım içinde de operasyona start veriyor.

Mavi-şimşeklerde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, performansından memnun kalmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Töre, bu sezon 5 maçta oynarken, 2 asist yaptı.

34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason ise 12 maçta ter döktü.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin feshedileceği öğrenildi.

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