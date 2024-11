Adana'daki sporcular, bu yıl 254 madalya kazandı

Ulusal ve uluslararası müsabakalara Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanan sporcular, bu yıl 254 madalya kazanma başarısı gösterdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için 2013'te faaliyete geçirilen merkez, 2 yıl önce Yüreğir ilçesinde inşa edilen 6 katlı ve 136 yatak kapasiteli modern binasına taşındı.



Atletizm, kano, kürek ve yüzme branşlarında eğitim verilen merkezde, 40 sporcu özel idman programlarıyla müsabakalara hazırlanıyor. Sporcuların beslenme ve form durumlarının uzman diyetisyenlerce takip edildiği merkezde, 27 antrenör görev yapıyor.



Serinevler Atletizm Pisti ile aynı yerleşkede olan TOHM'da antrenman salonlarının yanı sıra toplantı odaları, derslikler, yemekhane, sauna, hamam ve hobi alanları bulunuyor.



"40 sporcumuzdan 25'i milli takımlara seçildi"



Adana TOHM İl Koordinatörü Mehmet Çekem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde sporcuların her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi.



Ana hedeflerinin olimpiyat sporcusu yetiştirmek olduğunu belirten Çekem, "Mevcut 40 sporcumuzdan 25'i buraya geldikten sonra milli takımlara seçildi. Bu çocuklarımızın bir kısmı Akdeniz Oyunları'nda madalya aldı. Bakanlığımızın bu tesisleri açmasındaki hedef, olimpiyatlarda madalya almaktır. İnşallah 2028 Olimpiyat Oyunları'na gidecek sporcular şu an tesisimizde antrenman yapanların arasından çıkacak." ifadelerini kullandı.



Çekem, TOHM'da hazırlanan sporcuların katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar kazandığını vurgulayarak, "Sporcularımızın 2024 yılında 254 madalyası var. Bu madalyalardan 26'sı uluslararası yarışmalarda, diğerleri ise Türkiye şampiyonalarında kazanıldı. Bu sayı 2023'te 173'tü. Hedefimiz 2025'te çoğunluğu uluslararası olmak üzere madalya sayısını 300'ün üzerine çıkarmak." diye konuştu.



Sporcuların merkezde keyifle çalıştığını dile getiren Çekem, sağlanan olanaklardan ve desteğinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür etti.



"Geldikten sonra derecelerimde çok büyük ilerleme oldu"



Milli sporculardan ciritci Esra Türkmen de 3 yıldır TOHM'da eğitim gördüğünü söyledi.



Aydın'dan geldiğini belirten Esra Türkmen, "Bence burada kalmak her sporcunun hayali. Bizden küçük sporcular da buraya girmeyi çok istiyor. Buranın her türlü imkanını kullanabiliyoruz. Antrenörümün beni burada daha iyi geliştireceğini düşündüğüm için geldim. Geldikten sonra derecelerimde çok büyük ilerleme oldu ve şampiyonluklar kazandım." ifadelerini kullandı.



Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit de TOHM bünyesinde antrenman yapmanın avantajlı olduğunu dile getirdi.



Adana'da yaşamasına rağmen merkezde yatılı kalmayı tercih ettiğini anlatan Rahime Yiğit, şunları kaydetti:



"Burada diyetisyenler sporcuların üzerinde duruyor, kilolarımız kontrol ediliyor. Sırıkla atlamada kilo önemli, fit durmamız lazım. Tüm öğünlerimizin diyetimize göre hazırlanmasının çok katkısı oluyor. Sakatlık olduğunda fizyoterapist sahaya gelebiliyor. Girmeyi çok istediğim merkezde olduğum için çok mutluyum. TOHM'a girdikten sonra imkanlar sayesinde hedeflerim daha çok genişledi. Bu çatı altında daha iyi dereceler yapacağıma inanıyorum. Hedefimiz Avrupa, sonrasında da olimpiyatlarda başarı."