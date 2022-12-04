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Adana'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adana'da kazanan çıkmadı!
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04 Aralık 2022 17:59
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi Adanaspor'un gollerini 4. dakikada Pedro Nuno ve 71. dakikada Ahmethan Köse attı. Konuk Göztepe'nin golleri ise 15. dakikada Yasin Öztekin ve 83. dakikada Romal Palmer'den geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi.

Adanaspor, ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Göztepe ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

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