Adana'da Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kupası Durgun Su Kano Yarışları gerçekleştirildi.



Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 10 farklı kategoride 45 sporcu katıldı.



Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in anonsuyla start alan final yarışmasında, dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.



Rektör Tuncel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgenin iklim şartlarının yılın her ayı kano ve kürek sporlarını yapmaya elverişli olduğunu anımsattı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da yarışmanın Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in girişimleriyle geleneksel hale geldiğini aktararak, teşekkür etti.





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