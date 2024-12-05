Acun Ilıcalı: "İrfan Can Kahveci ile anlaştık"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Acun Ilıcalı: 'İrfan Can Kahveci ile anlaştık'
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05 Aralık 2024 01:22
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor yayınında İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Ilıcalı, "İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz." dedi.

"O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz." diyen Ilıcalı, "İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

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