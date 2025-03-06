Acun Ilıcalı'dan Galatasaray maçı için yabancı hakem açıklaması!

Acun Ilıcalı ayrıca, "Kupada da ligde de iddialıyız. Biraz geç açıldık ama iyi açıldık, güzel açıldık. Son düzlüğe doğru hızlandık. Bundan sonra nasip..." sözlerini sarf etti.

Kupada Galatasaray ile oynayacakları maçı, yabancı hakemin yönetmesini istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız." ifadelerini kullandı.

