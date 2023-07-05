Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı

Acun Ilıcalı, Galatasaray'la oynayacakları dostluk maçı öncesi paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı
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05 Temmuz 2023 01:09
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 01:12
Galatasaray'ın Hull City ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.

İşte o paylaşım:

 

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