Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı

Galatasaray'ın Hull City ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City maçı paylaşımı https://t.co/9mzpR4MJOk
— Sporx (@sporx) July 4, 2023