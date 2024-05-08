Acun Ilıcalı: 'Ben ofansif futbol istiyorum'

Championship'te Play-Off'a kalamamasının ardından Liam Rosenior ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.



BBC Sport'a açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Liam çok iyi bir antrenör ve çok başarılı olacak. Kendisi genç ve takıma kendisini sevdirecek çok iyi bir karakter. Pek çok olumlu şey var ama sonuçta ben ve takımım bu kulüp için bir şeyler hayal ediyoruz ve sahada görmek istediğimiz bir futbol tarzı var. En büyük farkın ne olduğunu söyleyemem. Liam'ın futbol felsefesi çok iyi ve başarılı olabilir ama bunun gelecek için karakterimize uygun olduğunu görmedik." ifadelerini kullandı.



"HÜCUM FUTBOLU İSTİYORUM"



Hull City'yi satın aldığından beri hücum futbolu oynatmak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle devam etti:



"Hücum futbolu istiyorum. Hücum, eğlenceli bir takım istiyorum. Bunu bu kulübü satın aldığım ilk dakikadan beri söyledim. Sıkıcı bir 0-0'dansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim dedim. Eğer puanları sayıp her maç 0-0 berabere kalırsanız küme düşersiniz. 3-2 kaybederseniz kazanacaksınız demektir."



Takımda farklı şeyler görmek istediklerini söyleyen Acun Ilıcalı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Futbol beynim tamamen başarılı ve eğlenceli bir futbol tarzıyla dolu. Liam'ın harika bir felsefesi var ama dünyada farklı futbol tarzları var. Liam'ın yöneticiliği başarılı olabilir ama biz farklı şeyler görmek istiyoruz. Belli bir futbol tarzına sahip olan bir antrenöre gidip ondan farklı bir şekilde oynamasını istemek benim için iyi değil."





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