Achraf Hakimi: 'Real Madrid'den gönderildim'

Sezon bşaında Real Madrid'den Inter'e trasfer olan ve takımının İtalya şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Achraf Hakimi, El Chiringuito'ya konuştu.
Hakimi, "İnsanların çok konuştuğu bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Real Madrid'e oynamak, formayı almak için geri döndüm. İlk 11'de yerim garanti olmadığı için dönmek istemediğimi söyledir ama bu yalan. Real Madrid benim evim. Oynamayı çok isterdim. Ancak koşullar nedeniyle Real Madrid'den gönderildim." dedi.
Real Madrid'den kimsenin kendisini İtalya şampiyonluğu için kutlamadığını söyleyen Hakimi, "Ne Zidane ne de Florentini arayıp beni tebrik etmedi." ifadelerini kullandı.
"BENİ KİM İSTEMEDİ, BİLMİYORUM"
Kendisini Real Madrid'den gönderme kararını kimin aldığına dair gelen soruya Hakimi, "Zidane mı istemedi, yoksa kulüp mü bilmiyorum. Pandemi de vardı. Gerçekten neden Real Madrid'den gönderildiğimi bilmiyorum. Zidane'ı ya da kulübü suçlamıyorum. Sanırım, pandeminin getirdiği finansal zorluklar nedeniyle beni gönderdiler." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
Hakimi, "İnsanların çok konuştuğu bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Real Madrid'e oynamak, formayı almak için geri döndüm. İlk 11'de yerim garanti olmadığı için dönmek istemediğimi söyledir ama bu yalan. Real Madrid benim evim. Oynamayı çok isterdim. Ancak koşullar nedeniyle Real Madrid'den gönderildim." dedi.
Real Madrid'den kimsenin kendisini İtalya şampiyonluğu için kutlamadığını söyleyen Hakimi, "Ne Zidane ne de Florentini arayıp beni tebrik etmedi." ifadelerini kullandı.
"BENİ KİM İSTEMEDİ, BİLMİYORUM"
Kendisini Real Madrid'den gönderme kararını kimin aldığına dair gelen soruya Hakimi, "Zidane mı istemedi, yoksa kulüp mü bilmiyorum. Pandemi de vardı. Gerçekten neden Real Madrid'den gönderildiğimi bilmiyorum. Zidane'ı ya da kulübü suçlamıyorum. Sanırım, pandeminin getirdiği finansal zorluklar nedeniyle beni gönderdiler." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
Achraf Hakimi: "Real Madrid'den ayrılmak istemedim. Forma için savaşmak istedim ama beni gönderdiler."
📈2020/21: 7 Gol 8 Asist
📈2019/20: 9 Gol 10 Asist pic.twitter.com/kaZW8TR0MS
— Sporx (@sporx) May 3, 2021