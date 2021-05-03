Achraf Hakimi: 'Real Madrid'den gönderildim'

"BENİ KİM İSTEMEDİ, BİLMİYORUM"

Achraf Hakimi: "Real Madrid'den ayrılmak istemedim. Forma için savaşmak istedim ama beni gönderdiler."



📈2020/21: 7 Gol 8 Asist

📈2019/20: 9 Gol 10 Asist pic.twitter.com/kaZW8TR0MS



— Sporx (@sporx) May 3, 2021

Sezon bşaında Real Madrid'den Inter'e trasfer olan ve takımının İtalya şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Achraf Hakimi, El Chiringuito'ya konuştu.Hakimi, "." dedi.Real Madrid'den kimsenin kendisini İtalya şampiyonluğu için kutlamadığını söyleyen Hakimi, "" ifadelerini kullandı.Kendisini Real Madrid'den gönderme kararını kimin aldığına dair gelen soruya Hakimi, "." cevabıyla konuşmasını noktaladı.