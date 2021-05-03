Achraf Hakimi: "Real Madrid'den gönderildim"

Achraf Hakimi, Real Madrid'den ayrılmak istemediğini ancak kulübün bu kararı aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Achraf Hakimi: 'Real Madrid'den gönderildim'
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03 Mayıs 2021 14:15
Sezon bşaında Real Madrid'den Inter'e trasfer olan ve takımının İtalya şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Achraf Hakimi, El Chiringuito'ya konuştu.

Hakimi, "İnsanların çok konuştuğu bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Real Madrid'e oynamak, formayı almak için geri döndüm. İlk 11'de yerim garanti olmadığı için dönmek istemediğimi söyledir ama bu yalan. Real Madrid benim evim. Oynamayı çok isterdim. Ancak koşullar nedeniyle Real Madrid'den gönderildim." dedi.

Real Madrid'den kimsenin kendisini İtalya şampiyonluğu için kutlamadığını söyleyen Hakimi, "Ne Zidane ne de Florentini arayıp beni tebrik etmedi." ifadelerini kullandı.

"BENİ KİM İSTEMEDİ, BİLMİYORUM"

Kendisini Real Madrid'den gönderme kararını kimin aldığına dair gelen soruya Hakimi, "Zidane mı istemedi, yoksa kulüp mü bilmiyorum. Pandemi de vardı. Gerçekten neden Real Madrid'den gönderildiğimi bilmiyorum. Zidane'ı ya da kulübü suçlamıyorum. Sanırım, pandeminin getirdiği finansal zorluklar nedeniyle beni gönderdiler." cevabıyla konuşmasını noktaladı. 

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