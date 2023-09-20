Aboubakar: "İlk 11'de başlayamam"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Aboubakar: 'İlk 11'de başlayamam'
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20 Eylül 2023 09:12
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup olmuş, oyuncuların sahaya koyduğu futbol ve teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihleri çok eleştirilmişti. Ancak bu konu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"İLK 11'DE BAŞLAYAMAM"

İddiaya göre milli takım akampının sona ermesiyle ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden ve Beşiktaş'ın İstanbul'da yaptığı son idmana yetişen Aboubakar'ın Trabzon yolculuğu öncesi teknik direktör Şenol Güneş'e, "Hocam yorgunum, kendimi iyi hissetmiyorum. İlk 11'de başlayamam" dediği ileri sürüldü.

Şenol Güneş'in de 31 yaşındaki futbolcuyu bu sebepten dolayı Trabzon'da ilk 11'de sahaya sürmediği de gelen haberler arasında.

Yıldız futbolcu Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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