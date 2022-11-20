Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alış veriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.



Sporx olarak, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Kulüpler ile Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, haberin çıkmasının ardından Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı mesajında bulundu.



Galatasaray: "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."



Fenerbahçe: "Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi'ne başsağlığı dileriz."



Beşiktaş: "Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz."



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Kıymetli dostumuz Asil Bostancı'nın biricik oğlu Batuhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bostancı ailesine, dedesi Abdürrahim Albayrak ve ailesine Allah sabır versin. Batuhan kardeşimizin mekanı cennet olsun."





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