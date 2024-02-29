Abdullah Kiğılı: 'Aziz Yıldırım aday olur!'

eri dönmeye sıcak bakmayan Aziz Yıldırım, tek aday Sadettin Saran olursa bu fikrini değiştirecek.



Dalan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı; " Birkaç gün önce bir iş insanı ile sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak iki hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı.





