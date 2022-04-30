Abdullah Avcı'ya sevgi seli; 'Seni yaradana kurban olayım'

Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesinde son antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yaptı. Binlerce taraftar tribünlere akın etti. 20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.Antrenman sonunda taraftarların taleplerini geri çevirmeyen Abdullah Avcı tribüne gitti.Bu sırada bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni yaradana kurban olayım ben. Şu çocuğa şampiyonluk yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da, "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" diyerek teşekkür etti.