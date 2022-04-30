Abdullah Avcı'ya sevgi seli; 'Seni yaradana kurban olayım'

Trabzonspor'da taraftara açık idmanda taraftarın sözleri dikkat çekti, o anda yaşananlar

Haber; Sabah
Abone Ol
Abdullah Avcı'ya sevgi seli; 'Seni yaradana kurban olayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2022 11:53
Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesinde son antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yaptı. Binlerce taraftar tribünlere akın etti. 20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Antrenman sonunda taraftarların taleplerini geri çevirmeyen Abdullah Avcı tribüne gitti.

Bu sırada bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni yaradana kurban olayım ben. Şu çocuğa şampiyonluk yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da, "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" diyerek teşekkür etti. 










Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ