Abdullah Avcı: 'U19 Takımımız bile kazanmak için oynar!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Trabzonspor U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar" diyen Avcı, "İkinci yarıda bazı hamleler yaptık, oyunu eğer doğru oynarsanız eksik kalmak da çok önemli. Trabzonspor ne olursa olsun her maçını kazanmak için oynar, U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar. Önümüzdeki sezon için zirveyle ilgili de bazı düşüncelerimiz var, bu oyun bizi umut da veriyor. Bu oyun bir organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Hem savunma hem de hücum anlamında gelişen oyunlarımız var. Geldiğimiz günden bu yana da çok iyi gidiyoruz, deplasmanda hiç kaybetmedik, en az golü yedik" ifadelerini kullandı.



Tempo konusunda ağır kaldıklarını aktaran Avcı, şöyle konuştu:



"Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attık. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2'de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi."



Avcı, daha sonra oyunda format değişikliğine gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonunda 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki senenin, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapıyoruz."