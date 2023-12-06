Abdullah Avcı: "Şehrin istediği gibi olmuyor!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Şehrin istediği gibi olmuyor!'
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06 Aralık 2023 23:20
Son güncelleme 06 Aralık 2023 23:26
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'ndaki Çorum FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Avcı, "Çorum FK hoca değişikliğinden sonra modern futbolu uygulamaya çalışan bir takım. Durumlarının yettiği kadarıyla yapmaya çalışıyorlar. Son 4 maçlarını kazanmışlardı. Baskıyı nasıl yapacağımızı çalıştık. İlk 2 gol, çalıştığımız organizasyondan geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası için iddialı olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzon, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir." diye konuştu.

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü sözlerine, "Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız." diye devam etti.

Abdullah Avcı son olarak, "Enis Destan, 2 sene önce ben buradayken gelen potansiyel oyunculardan biriydi. Maç oynaması gelişimine katkı sağlıyor. Takıma yardımcı oluyor. Biz de onu bu şekilde ödüllendiriyoruz. Bugün ilk defa Umut süre aldı. Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama öyle olmuyor. Doğru zamanda kullanmak istiyoruz." dedi.

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