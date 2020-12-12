Abdullah Avcı: 'Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var'

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"MEMNUN DEĞİLİM!"



Oyundan memnun olmadığını dile getiren Avcı, "Dördüncü hafta bu kadar pas hatası olmaz. Saha dağılımı doğru değil. Duygular devreye girdi, çok alışık olmadığım bir durum. Saha dağılımı kötü. Organizasyondan memnun değilim." dedi.



"BERABERLİK MUTLU ETMEZ"



Trabzonspor'un deplasmanda berabere kalınca mutlu olmaması gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Oyuncuların bu değil aslında performansları. Kötü oynama haklarını kullandılar herhalde bugün. Trabzonspor, deplasmanda berabere kaldı diye mutlu olamaz. Bütün kötü oyun ve performanslar bir araya geldi. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.



"AKLIMIZI SAHAYA KOYMALIYIZ"



Daha fazla çalışmaları gerektiğini belirten Abdullah Avcı, "Çok eksikler var, oyun olarak. Hem savunması hem hücumu çok eksik. Bundan evvel bu tarz maçları kaybettikleri olmuştur. Artık daha fazla çalışacağız. Duygu olacak ama aklımızı sahaya koymalıyız. Nereye gideceği belli olmayan oyunu futbol kaldırmaz." şeklinde konştu.



"OYUN VE OYUNCU OLARAK EKSİKLER VAR"



Son olarak oyun ve oyuncu olarak eksikleri olduğunu söyleyen Trabzonspor'un teknik direktörü, "Değişen bir şeyler var 4 haftada. Oyunun her tarafını oynaman gerekiyor. Eksikleri çalışıyoruz ama bir diğer tarafı için süreç gerekli. Set oyunların bu kadar çok acele pas, bu kadar hata olmaz. Saha dağılımın bu kadar kötüyse bu seni yorar. Oyun ve oyuncu olarak eksikler var. Çalışacağız, onun için buradayız." diyerek sözlerini noktaladı.



