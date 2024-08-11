Abdullah Avcı'nın Sivas kabusu!

Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı dört Sivasspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.

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Abdullah Avcı'nın Sivas kabusu!
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11 Ağustos 2024 21:17
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un başında çıktığı dört Sivasspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.

İŞTE O MAÇLARIN TARİHİ

0-0 | Ağustos 2024
3-3 | Kasım 2023
1-1 | Ocak 2022
0-0 | Nisan 2021

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