Abdullah Avcı'nın derbide zafer planı hazır!

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da teknik ekip, Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı tüm maçları masaya yatırdı ve detayına kadar analiz etti.



HÜCUMCULAR DA YARDIM EDECEK

Sadece orta saha ve defans oyuncularından savunma yönünü ön planda tutmalarını istemeyen Abdullah Avcı kanat ve hücum oyuncularında da sık sık takım savunması içerisinde yer almalarını istedi.



"SADECE MAÇA ODAKLANMALIYIZ"

Avcı, Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularına, "Bulunduğumuz konum çok çalışmanın, bir sisteme bağlı olmanın ürünü. Beşiktaş maçı verdiğimiz mücadeleyi daha da değerli kılabilecek bir maç olacak. Sadece maçı düşünün!" dedi.



FARKLI OYUN PLANLARINI DA DENİYOR

Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta bireysel oyunculara karşı özel önlem alma düşüncesinin olmadığı rakibin sakat oyuncuları nedeniyle sahaya çıkabileceği farklı oyun planları üzerine de çalışmalar yapıldığı öğrenildi.



TRABZON ARA ÖNCESİ AFFETMİYOR

Trabzonspor, bu sezon milli maçlar nedeniyle liglere verilen iki milli araya galibiyetle girmişti. İlk milli ara öncesi Giresun, 2. milli ara öncesi de Kayseri'yi devirdi.





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