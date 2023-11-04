Abdullah Avcı: 'Her yerde kazanmaya oynarız'

Galibiyet için hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "

Fenerbahçe'ye hem teoride hem pratikte hazırlandık. Yeni bir organizasyon yapıyoruz. Ligde 3. maçımız ve en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, özellikle iç sahada kaybettiği yerde yaptığı baskıyla etkili oluyor. Biz de bunun karşılığında neler yapabileceğimize çalıştık. Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanmak vardır. Baskıysa baskı, topa sahip olmaksa topa sahip olmak. Trabzonspor taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adamım. Daha önce gerçekleştirdik. Hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Bazen oyunu, bazen oyuncuyu, hızı ve kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Kazanarak çıkar isek iyileşme sürecimiz, motivasyonumuz, oyuncu performansı daha çok gelişecek. Saygı, fair play ve güzel oyunun olduğu bir maç diliyorum

." dedi.





Bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Nicolas Pepe için konuşan Avcı, "Pepe ile ilgili ilk 11 kararı verdik. Oynamak istediğini söyledi. Süresi, dakikası var. Ona dikkat edeceğiz. Trezeguet, 2 hafta sakattı. Belli bir süresi var onun da, 30-35 dakika gibi. Bakasetas, milli takımdan sakat döndü. Son iki antrenman bizle beraberdi. Yaptığımız toplantıda ilerleyen sürede oyunun içinde olmak istedi. Sakatlıktan dönen 3 oyuncunun birden 11'de olmasını istemedik. İyi çalıştık. Atmosfer güzel. En iyi şekilde karşılığını almak istiyoruz.

" ifadelerini kullandı.





Kadroda yer almayan oyuncular için konuşan Avcı, "Teklic ve Umut Bozok sakatlandı antrenmanda. Koruma amaçlı kadroya almadık. 5-7 gün diyorlar Umut için. Sonrasında aramızda olacak.

" sözlerini sarf etti.