Abdülkerim, milli kadrodan çıkarıldı

Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim, milli kadrodan çıkarıldı
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21 Mart 2023 18:22
Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."

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