Abdülkerim, milli kadrodan çıkarıldı

Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.



Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."





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