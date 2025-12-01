01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-045'
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-2DA
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-231'

Abdulkerim Bardakçı: "Savaşan bir takım vardı"

Galatasaray'da stoper Abdulkerim Bardakçı, mücadele sonrası paylaşımda bulundu.

calendar 01 Aralık 2025 23:06
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakçı, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

"SAVAŞAN BİR TAKIM VARDI"

Savaştıklarını belirten Bardakçı, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
