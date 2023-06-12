Abdülkerim Bardakcı için Zenit gelişmesi!

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, kendisine talip olan Zenit'e gitmeye sıcak bakmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı için Zenit gelişmesi!
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12 Haziran 2023 13:42
Marcao sonrasında Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'nin kapısından dönüp Galatasaray'a imza atarken, sezonun da kaderini değiştiren isimlerden biri oldu.

28 yaşındaki stoper transferin gözde isimlerinden olmuş ve Rus ekibi Zenit kanca atmıştı.

KARAR VERİLDİ

Hem Abdülkerim Bardakcı hem de Galatasaray, transfere dair kararını verdi. Zenit'ten gelen 5 milyon euro'luk bonservis teklifi kabul edilmezken, Abdülkerim de bu ayrılığa sıcak bakmadı.



 
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