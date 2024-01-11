Abdülkadir Parmak: "O pozisyon penaltı değil"

Sivasspor forması giyen Abdülkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Parmak: 'O pozisyon penaltı değil'
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11 Ocak 2024 19:20
Son güncelleme 11 Ocak 2024 19:38
Sivaspor'da forma giyen Abdülkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkadir Parmak "Takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bırakmadık, 1 puan aldık." dedi.

Abdülkadir Parmak ayrıca "Penaltıyla beraberliği aldık. Karşımızda ligin en iyi takımlarından biri var. Galatasaray çok iyi futbol oynadık. Büyük takıma karşı nasıl oynanması gerektiğine iyi çalıştık ve sonucunu aldık." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Dries Mertens ile olan pozisyonu hakkında konuşan Abdülkadir Parmak "O pozisyonda bilerek yapılan bir şey yok. Yere düştüğüm için kolumu kontrol edemedim. Kolum da yerdeydi. Elime çarptı mı çarpmadı mı onu bile bilmiyorum. Çarptı diyorlar. Yerdeydim. Topa bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Penaltı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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