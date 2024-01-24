Abdülkadir Ömür için geri sayım

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdülkadir Ömür, geleceği için kararını kısa süre içerisinde verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür için geri sayım
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24 Ocak 2024 11:03
Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Abdülkadir Ömür için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için hem Süper Lig'den hem de yurt dışından pek çok teklifin geldiği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun, teklifleri değerlendirme altıan aldığı ve kısa süre içerisinde kararını vereceği bildirildi.

Bu sezon 17 maçta bordo-mavili formayı giyen milli futbolcu, gol katkısı veremezken, 6 asiste imza atmıştı.

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