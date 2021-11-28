Abdülkadir Ömür: "Çalışmayı hiç bırakmadım!"

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür: 'Çalışmayı hiç bırakmadım!'
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28 Kasım 2021 18:27
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ikinci golünü atan Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Çalışmayı bırakmadığını söyleyen Ömür, "Yaşanmış bazı üzücü olaylar var. Çalışmayı bırakmadım. Taraftarımıza her zaman hak verdim. Onlar da benim en iyi performansımı vermemi istiyor. Pes etmedim. Herkes bana destek verdi. Form tutmaya başladım. Onun meyvesini alıyorum şu an." dedi.

Nwakaeme ile ağabey - kardeş gibi olduklarını söyleyen genç futbolcu, "Karagümrük'ün topa sahip olacağını biliyorduk. Zevkli bir futbol yapıları var. Top onlardaydı, biz geçiş oynamaya çalıştık. Maçın başlarında meyvesini başladık. Top orada Tony'e gidince aklıma direkt Bursaspor maçı geldi. Ağabey kardeş gibiyiz. O beni gördü. Ben de yaydan vurdum." ifadelerini kullandı.

10 numara pozisyonunda oynaması hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Şu aralar 10 numaralarda oynuyoruz. Hocanın kararına göre, maça göre bazen kanat bazen 10 numara oynuyorum. Takıma en iyi katkı verebileceğim yerde, hocamın kararıyla oynuyorum." şeklinde konuştu.


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