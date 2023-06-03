ABD, Güney Kore'ye set vermedi!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ABD, Güney Kore'ye set vermedi!
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03 Haziran 2023 18:55
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda başantrenör Karch Kiraly yönetimindeki ABD, Güney Kore galibiyetiyle üçüncü maçını da kazandı. 31 Mayıs'taki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2, dünkü mücadelede İtalya'yı da aynı skorla yenen ABD, turnuvadaki son maçında yarın saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacak.

Başantrenör Cesar Hernandez Gonzales yönetimindeki Güney Kore ise Antalya etabındaki üç maçını da set alamadan kaybetti. 31 Mayıs'ta Türkiye'ye 3-0, dün de Kanada'ya aynı skorla mağlup olan Güney Kore, yarın saat 14.00'de Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Perry, O'Neal, Evans, Cuttino, Butler, Skinner (Gates, Hentz, Nuneviller)

Güney Kore: Dain, Eunjin, Miyoun, Seungju, Hoyoung, Jiyun (Jungwon, Sohwi, Hye, Juah, Sohwi)

Setler: 25-16, 27-25, 25-11

Süre: 102 dakika

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