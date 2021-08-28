ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark!

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.
İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.
Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.
İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.
Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.