ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark!

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.