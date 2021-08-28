ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark!

ABD, FIBA 16 Yaş Altı Amerika Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Kosta Rika'yı 109 sayı farkla mağlup etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark!
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28 Ağustos 2021 01:35
FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.

Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.




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