Abbot, Wiggins için: "Kötü bir takımın skoreri olunca, yorulursunuz"

NBA analisti Henry Abbot, Andrew Wiggins'in Golden State Warriors ile gelişeceğine inanmasının nedenlerini açıkladı.



Warriors, yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanabileceklerini veya en kötü senaryoda, başka bir süperstar arayışlarında onlara yardımcı olacak değerli bir takas varlık olabileceğini bildikleri için, Wiggins'le bir kumar oynamıştı.



Abbot, "Running Plays" isimli podcast'te, Wiggins'e karşı olan tüm eleştirinin sadece gereğinden çok para alması olduğunu, Warriors'ın kendisine bir şans vererek dahice bir hamle yaptığını iddia etti:



"Daha az para alıyor olsaydı, herkes onu severdi. Ve ayrıca, maaş boşluğunda çok yer kapladığından ötürü, bu endişe verici bir karar haline geliyor. Kendisi şimdiye dek sınırlı bir oyuncuydu. Biraz daha iyi şut atmasını isterdik. Ama bunlar, size alan sağlamada çok iyi olan bir ekibiniz olduğunda gerçekleşebilecek türden gelişmelerdir. Warriors, ona bir şans vererek kesinlikle dahice davrandı."



Abbot, Wiggins'in gösterdiği gayret ve çaba eksikliğinin, uzun zaman boyunca kötü bir Minnesota Timberwolves takımı tarafından hücum tarafında yıpratıldığı gerçeğinden kaynaklanabileceğini açıkladı ve Warriors'ın, kendisine yeteneklerine daha uygun bir iş yükü verebileceğini ekledi:



"Kötü bir takımın asıl skoreri olduğunuzda, uzun dakikalar oynarsınız ve hücumda yorulursunuz. Ve her saniye sıkı bir şekilde oynayamazsınız. Daha sınırlı bir rolde daha az dakika oynarsanız, o zaman sıkı oynayabilir. Her zaman yüzde 100'ünde oynaması onun için çok faydalı olacaktır."



