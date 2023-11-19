A Milli Takım Galler'e ulaştı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.



Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Berlin'den kalkan özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff'teki havalimanına indi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, havalimanında bir grup Türk taraftar da karşıladı.



Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele doğru hareket etti.



Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 20 Kasım Pazartesi (yarın) TSİ 20.45'te karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.



Galler'de maç öncesi antrenman yapmayacak milli takım, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yarın TSİ 21.15'te yürüyüş gerçekleştirecek.



Galler-Türkiye karşılaşması, 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.





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